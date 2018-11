Charles Dickens Festijn in Best gaat ook dit jaar niet door

Auto slipt in sloot naast fietspad bij Zwijsen College in Veghel: bestuurder slaat op de vlucht

25 november VEGHEL - Op het Prins Willem Alexander-sportpark in Veghel is zaterdagavond laat een auto in de sloot geraakt. Dat gebeurde even voor middernacht. De auto werd aangetroffen naast een fietspad. Het is nog onbekend hoe de auto van de weg geraakt is.