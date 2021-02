Chauffeurs AutoMaatje rijden ouderen uit Son naar priklocatie

Veel ouderen of mensen die minder mobiel zijn maakten al gebruik van AutoMaatje. Voor de pandemie werden er tientallen ritten per dag aangevraagd. Omdat iemand naar de kapper wil, een afspraak in het ziekenhuis heeft of omdat een 85-jarige graag een bezoekje wil brengen aan zijn zus in het dorp, tien kilometer verderop. En nu staan de vrijwillige chauffeurs van AutoMaatje ook klaar om corona-proof ouderen van en naar hun vaccinatie te vervoeren.

Genieten van de ritjes

Mevrouw Egmond is blij met AutoMaatje. Eens in de vier weken rijdt een chauffeur haar naar de pedicure in Eindhoven. De rollator gaat dan mee. Want als mevrouw Egmond klaar is bij de pedicure loopt ze naar haar zus die daar in de buurt woont. De AutoMaatje chauffeur komt haar later in de middag weer halen en brengt haar weer naar Son. Egmond geniet van deze ritten. ,,Stuk voor stuk zijn het aardige chauffeurs. We hebben leuke gesprekken in de auto. Helaas moeten we nu door corona achter in de auto plaatsnemen en dan is een goed gesprek wat lastiger. Maar veiligheid boven alles.”