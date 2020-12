Christel is boos op de jagers in het bos: ‘Mijn hond schrok zich kapot, en ik ook’

Ladan vluchtte naar Nederland en studeerde in recordtem­po af als tandartsas­sis­ten­te: ‘Blij met deze kans’

11:23 BEST - Ze was grafisch ontwerper in Iran, vluchtte vijf jaar geleden naar Nederland en werkt nu als tandartsassistente in Best. Ladan Kafi (28) kon daarvoor studeren met hulp van een stichting. En als het aan de gemeente Best ligt, krijgen meer talentvolle vluchtelingen die kans.