Christel uit Schijndel is de nieuwe wereldkampioen vogels opzetten: ‘Ik kan urenlang met een pincet aan de veertjes zitten’

‘Autopoets­mil­jo­nair’ koopt voormalig Vol­vo-com­plex langs A2 bij Best

BEST - Het voormalige Volvo-complex bij de A2 in Best is verkocht aan de Heusdense 'autopoetsmiljonair’ Rick van Stippent (29). Die wil er naast een bedrijfspand een heuse attractie van maken. ,,We gaan er onder meer fabrieksnieuwe auto's tentoonstellen.”

27 mei