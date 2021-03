Circuskunstjes oefenen in een woonwijk in Best

BEST - De jonge acrobaten en jongleurs van circus Jongleers in Best zijn weer aan het trainen. Vanwege corona moet dat alleen wel buiten. De locatie? Een geasfalteerd sportveldje midden in het dorp. ,,De grond is hier wel wat stroever dan in de zaal, dus let daar even op als je gaat draaien”, zegt Ferko Adamczyk tegen de meiden die op eenwielers oefenen. Adamczyk is de drijvende kracht achter Jeugdcircus Jongleers en is blij dat ze buiten mogen trainen.

,,Dit is de tweede week dat we buiten oefenen, sinds de tweede lockdown. Ik heb een tijdje via Zoom lesgegeven, maar dat is toch lastig met circustrainingen. Dan konden we voornamelijk jongleren en wat acrobatiek doen”, vertelt Adamczyk. Ook de jonge acrobaat Mila (12) heeft haar live-lessen erg gemist: ,,Ik vind de circusshows die we doen het allerleukst en dat heb ik echt gemist. Normaal gesproken oefenen we in de gymzaal en daar kan ik luchtacrobatiek doen, in de doeken hangen. Helaas kan dat buiten niet, maar iets is beter dan niets.”

Spektakel in de woonwijk

Op het geasfalteerde veld fietsen de meiden rond op eenwielers, jongleert er her en der eentje met een diabolo of met een aantal ballen. Ook ligt er een mat uitgerold, waarop de jongeren om en om balanceren op een grote bal. Een wandelaar met een hond blijft aandachtig staan kijken naar het spektakel midden in de woonwijk.

Het jeugdcircus bestaat sinds 2004 en heeft 27 leden. Voor het grootste deel zijn dat meisjes. Adamczyk traint twee groepen jongeren in verschillende circusdisciplines.

Show als hoogtepunt

,,Ik wilde van kinds af aan al iets met het circus doen”, vertelt Julia (11). “Het leukste vind ik het hangen aan het grote doek, binnen. Nu kan dat niet, dus ik heb zelf een ‘rola-bola’ (wiebelplank) gemaakt. Kijk, daarmee moet ik balans houden.” Ze stapt op een plank die wordt ondersteund door een soort afgezaagde pvc-buis en houdt haar evenwicht. “We doen één keer per jaar een show. Dan mag je aangeven wat je het leukst vindt om te doen. Samen maken we dan een act voor die show.”

Adamczyk vertelt: ,,Die show is echt het hoogtepunt van het jaar. Dan bouwen we gymzaal de Heivelden, waarin we trainen, om tot een theater en mag iedereen z’n act doen.” Voor Adamczyk is Jongleers een uit de hand gelopen hobby. ,,Ik houd zelf van jongleren met een diabolo en op de eenwieler rijden. Ik wilde toen ik zestien jaar was met een clubje vrienden een plek hebben om te oefenen en dat is uitgegroeid tot dit jeugdcircus.”

Trucs en shows

,,Voor de ene jongere is die show echt het doel, die houdt van het optreden en in het theater staan. Voor de ander gaat het meer om de sport, de trucs en de snelheid om die uit te voeren”, zegt Adamczyk. ,,En sommigen vinden beide leuk. We zitten in de richting van een dansschool, met een sportverenigingsidee erachter.”