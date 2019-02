College Best: ‘Verhuizing Aldi naar oude Karwei-plek mag geen uitbreiding worden’

Maximaal 1.300 vierkante meter vloeroppervlak mag de nieuwe vestiging van de supermarktketen hebben, vindt het college van burgemeester en wethouders. Dat is 300 vierkante meter meer dan de winkel nu heeft aan de Secretaris L. Jansenstraat in het centrum.

De beperking in omvang van de winkel is slechts een van de voorwaarden die B&W stelt. Aldi zal onder meer moeten investeren in de herinrichting van de Oirschotseweg, dient een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 afvalloos energie-neutraal te zijn en er wordt verwacht dat er een tweede toegangsweg komt vanaf Dijkstraten. Deze mag echter niet zo worden ingericht dat er sluipverkeer tussen de Ringweg en de Oirschotseweg ontstaat. De afstand tussen de nieuwe supermarkt en de eerste huizen in Dijkstraten is minimaal tien meter. Ook moet er een nieuwe bestemming komen voor de huidige Aldi-locatie. Daar mag in de toekomst geen andere supermarkt komen. De kosten voor alle extra maatregelen zijn voor rekening van Aldi.

De gemeente stelt de voorwaarden omdat anders de mogelijkheid voor vestiging van een extra supermarkt aan de westflank van Best definitief is verkeken. De ruimte voor een Albert Heijn, Jumbo, Lidl of Plus is er, bleek uit een studie naar de huidige winkelstructuur in 2015. De voorkeur gaat uit naar een supermarkt in de toekomstige wijk Aarlesche Erven, waar ook plaats is voor een bakker, drogist, Chinees en cafetaria. Een klein winkelcentrum, dus. Maar als Aldi 2,5 keer zo groot wordt, kan het niet. ,,Dan is geen sprake van louter verplaatsing, maar ook van een flinke uitbreiding", schrijft het college.