Comité 200 jaar Best hoopt op meer budget voor feest

De 100.000 euro die er was is op. Net vóór de jaarwisseling heeft de Stichting 200 jaar Best het budget verdeeld over allerlei verenigingen, groepen en individuen met een goed plan om in 2019 het tweehonderdjarig bestaan van het dorp groots te vieren. De bedoeling was dat de activiteiten door alle wijken heen plaatsvinden en dat is in ieder geval goed gelukt.