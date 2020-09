Commotie over Goede Herderkerk in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - De Goede Herder Kerk in Sint-Oedenrode is verkocht aan projectontwikkelaar Vastlab uit Breda. Die is voornemens om er woningen van te maken. Er zijn voor- en tegenstanders.

In 2014 officieel aan de eredienst onttrokken, stond De Goede Herderkerk aan het Monseigneur Bekkersplein liefst zeven jaar lang op de nominatie voor een nieuwe bestemming. De reden van sluiting? Een gebrek aan klandizie, zoals bij meer religieuze gebouwen het geval is. Om dan meerdere kerken in een parochie open te houden, brengt te hoge kosten met zich mee. Sinds de kerk niet meer in gebruik is voor zijn oorspronkelijke functie, passeerden allerlei plannen de revue. Van zorginstelling tot een culturele invulling, bijvoorbeeld door er een theater van te maken. Maar die ideeën haalden het allemaal niet. Meestal om financiële redenen.

Om toch iets te kunnen doen met het gebouw - in 2016 bestempeld als gemeentelijk monument - werd in 2017 een document opgemaakt met randvoorwaarden. Hoofdvraag: Hoe zou je kunnen of moeten omgaan met een nieuwe bestemming voor De Goede Herderkerk? En daarnaast de actieve oproep: 'Kom maar met ideeën'. Joost van Dijk maakte daarop samen met Vastlab een plan: ,,Met daarin onze gedachten over hoe wij denken de kerk een andere functie te kunnen geven binnen de huidige omgeving, met respect voor de historie en de culturele waarden van het gebouw." Dat eerste plan werd getoetst bij de monumentencommissie, parochie en bisdom. Die zijn, zo stelt Van Dijk, enthousiast.

Wijzigingen

Met de wijziging in functionaliteit komen er veranderingen in het gebouw. Ook het exterieur kan niet honderd procent ongewijzigd blijven. Het plan laat een complex zien met ongeveer zestien tot achttien woningen, waarvan vier sociaal en met name gericht op starters. De meeste woningen moeten toegang krijgen vanuit een binnenplaats met een semi-openbaar karakter.

Sinds bekend is dat de kerk onder voorbehoud verkocht is, en de plannen vorderen, melden zich van alle kanten partijen. Die maken zich zorgen. Eerst was daar een brandbrief aan het College van burgemeester en wethouders, opgetekend door het Cuypersgenootschap, een vereniging en stichting die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19de en 20ste eeuw.

Ook de Stichting Jan van Eijk mengt zich in de discussie, stuurde een brief naar alle betrokken partijen rondom het project. De stichting richt zich op het bevorderen van de bekendheid, waardering en kennis van het oeuvre van de schilder. In de Goede Herder bevindt zich een wandschildering van Van Eijk.

Waarde van het gebouw

En dan natuurlijk nog de stichting achter de architect van het gebouw: Pieter Dijkema van de vroege Bossche school. De Pieter Dijkema Stichting diende bij de gemeente via een brief het verzoek in om van gedachten te wisselen over de kwestie. En geven in diezelfde brief aan dat de monumentencommissie de architectonische en cultuurhistorische waarde van het gebouw eerder bevestigde, door het gebouw als gemeentelijk monument aan te merken. Een advies mede door externe deskundigen onderbouwd. De planpresentatie, zoals opgesteld door De Bever architecten uit Eindhoven zal volgens de stichting - indien gerealiseerd - een onherstelbare aantasting bewerkstelligen van de architectonische en filosofisch/inhoudelijke kwaliteit van het ontwerp van Dijkema.

Koper Joost van Dijk snapt de commotie. Momenteel is hij met alle betrokken partijen in gesprek om de plannen zo goed mogelijk in te kleden. ,,Voor omwonenden is bijvoorbeeld het parkeren van belang, daar kijken we ook goed naar." Maar de verandering van functionaliteit is een zware klus, stelt hij. Van Dijk wil daarin zo transparant en zorgvuldig mogelijk opereren. Zo is er een website waarop alle plannen te vinden zijn, en het hele proces gedocumenteerd is. ,,Er zijn ook al diverse gesprekken geweest met belanghebbende partijen. En die zullen er nog meer volgen." Het principeverzoek is ingediend bij de gemeente Meierijstad. Een formeel oordeel moet nu eerst geveld.