Concrete plannen voor kleinschalig crematorium op begraafplaats Wolfswinkel

Statige witte boerderij in Son is nu een pop-upwinkel

SON EN BREUGEL - De statige witte boerderij aan de Dommelstraat in Son is na de verhuizing van reclamebureau Wens Reclame in het begin van december al meteen bezet. Tien enthousiaste vrouwen, tussen 16 en 62 jaar, openden er een pop-upwinkel.

17:19