Container Best onderdeel van smokkel 1459 kilo cocaïne, vijf mannen aangehouden

BEST - Vier mannen zijn afgelopen woensdag aangehouden in Best op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Het HARC-team verschillende instanties onderschepte eerder een partij van 1459 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven.

Op 10 april al werd in de haven van Rotterdam een partij cocaïne van 1459 kilo onderschept. Die onderschepping kon worden gedaan op basis van een binnengekomen tip. Na de vondst is meteen een groot onderzoek ingesteld.

Dat onderzoek bracht de politie naar een loods op industrieterrein De Waal in Best, waar woensdag 15 april vier mannen zijn aangehouden. Eerder gaf de politie nog aan dat slechts twee aanhoudingen waren verricht in Best.

Het viertal was vermoedelijk op zoek naar twee containers met daarin de gesmokkelde drugs. In de haven van Rotterdam is woensdagavond nog een vijfde man aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij het transport van de containers. Twee mannen werden in de buurt van de loods aangehouden, twee anderen zaten tijdens hun aanhouding in een auto in de omgeving.

Cocaïne gevonden in Best?

Het Openbaar Ministerie wil verder ook geen uitspraken doen over of een deel van de 1459 kilo cocaïne in Best in beslag is genomen of niet. Het is mogelijk dat de hele partij in Rotterdam al uit de containers is gehaald en die daarna naar best zijn gestuurd als een vorm van lokaas, om te achterhalen wie achter de smokkel zaten.

Vijf aanhoudingen

Het gaat om een 33-jarige man uit Peje (Joegoslavië), een 35 jarige man uit Mirusha (Joegoslavië), een 42-jarige man uit Yukaripiribeyi (Turkije), een 43-jarige man uit Lushnjë (Albanië) en een 32-jarige man uit Issoire (Frankrijk). Welke vier van deze mannen in Best zijn aangehouden, is niet duidelijk.