Contant geld in de ban bij Ikea in Son: ‘Niet de plek om lekker geld wit te wassen’

,,Nee hoor, geen enkel probleem.” Corry de Hommel (68) uit Schijndel snapt het besluit van de Zweedse woonwinkel om contant geld in de ban te doen helemaal. ,,Pinnen is veel fijner, ook voor oudere mensen. Die zijn er al zo aan gewend.” Haar vriendin Tonny Eisold (74), die haar deze maandagochtend in de winkel vergezelt, is het daar roerend mee eens. ,,Ik betaalde laatst contant bij de Action, met een tientje. Daar hadden ze dus gewoon niet van terug. Zo snel gaat het.”



Ikea startte ruim een jaar geleden met een proef in het Zweedse Valbo, waar in de blauwgele winkel geen contant geld meer werd aangenomen. ,,Zweden loopt wat dat betreft ver voor op andere landen”, weet André Post, business navigator ('zeg maar financieel manager’) van Ikea in Son. Waar het aantal contant-betalingen bij Ikea in Son al minder dan tien procent bedraagt, ligt dat percentage in Zweden al ver onder de vier procent, weet Post. ,,Maar je ziet natuurlijk dat het ook hier die kant op gaat.”