Controle voor dubieuze autobedrijven op Ekkersrijt: ‘Ze hadden opmerkingen over contant geld’

Kop maakte van woestenij in Breugel haar verborgen paradijs

16 juli BREUGEL - Een boerderijtje kopen was niet voor haar weggelegd. Onbetaalbaar. Toch realiseerde Marie Christien Kop haar dromen om midden in de natuur, tussen dieren en planten te kunnen scharrelen. Ze heeft een huisje in Nederwetten, maar is vooral veel te vinden in haar tuin die ‘het Verborgen Paradijs’ heet.