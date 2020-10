Corona-aanpak rond eenzaamheid in Best: ‘Normaal komen we achter de deur’

Het is even passen, meten en inparkeren, maar dan staat ‘ie er: de bus waarmee welzijnswerkers van de LEVgroep sinds de start van de coronacrisis Best in trekken. Zoals deze week, tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid. ,,Normaal komen we veel ‘achter de voordeur’, maar dat is door de maatregelen even niet mogelijk”, legt buurtcoach Peter de Leeuw uit, terwijl hij op het Wilhelminaplein de kannen koffie en thee klaar zet. ,,Bij omwonenden doen we flyers in de brievenbus, waarop staat dat ze welkom zijn als ze vragen hebben. Of gewoon zin hebben in een kop koffie, thee of een praatje.”