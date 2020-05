Corona gaat Best geld kosten

Blinden kunnen niet uit de voeten met corona-re­gels

18:22 BEST - Pijlen voor looproutes in winkels, mededelingen op A-viertjes, stickers om zitplaatsen aan te wijzen in de trein. Vrijwel alle corona-richtlijnen worden visueel gepresenteerd, want dat maakt zaken snel inzichtelijk. Behalve wanneer je een visuele beperking hebt. En hoe schat je die anderhalve meter in?