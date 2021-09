Corona raakt huishoudboekje van Best nauwelijks; geplande extra verhoging van ozb uitgesteld

BEST - De coronapandemie heeft weinig invloed op het huishoudboekje van de gemeente Best. Dat ziet er voor de komende jaren goed uit, stelt het college van burgemeester en wethouders. De geplande extra verhoging van de ozb kan zelfs met een jaar worden uitgesteld.

‘Gering’, noemt wethouder financiën Rik Dijkhoff de impact van corona op de dinsdagmiddag gepresenteerde meerjarenbegroting van Best. ,,Omdat we al grotendeels zijn gecompenseerd door het Rijk, maar ook omdat schattingen die we eerder hebben gedaan in de praktijk blijken mee te vallen.”

Zo ligt het aantal aanvragen voor een uitkering een stuk lager dan waar eerder rekening mee werd gehouden, zegt wethouder economie Stan van der Heijden. ,,Een jaar geleden waren we té optimistisch over hoe corona zich als ziekte zou ontwikkelingen. We hadden niet eens rekening gehouden met een tweede golf. Maar we waren juist pessimistisch over het effect van de pandemie op de economie. Wat blijkt nu? Die draait als vanouds. Zeker voor deze regio geldt: de cijfers zijn gewoon goed.”

Dat laatste geldt ook voor de begroting van Best, stelt het college. Zo kan de geplande extra verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met een jaar worden uitgesteld, naar 2023. Vanaf dat moment is het wel noodzakelijk om per jaar een extra vier procent aan ozb te heffen, om geplande grotere uitgaven te kunnen doen. Zo werkt de gemeente aan plannen voor een nieuw gemeentehuis, gaat het stationsgebied op de schop, moeten er nieuwe schoolgebouwen komen en wordt gemikt op de bouw van drieduizend huizen tot 2030.

Nieuwe belastingtarieven en spaarpotje

In 2022 betalen inwoners gemiddeld 282 euro aan ozb, blijkt uit de begroting. Dat is zo'n zeventien euro meer dan over 2021, vanwege de jaarlijkse standaardindexering. De afvalstoffenheffing stijgt naar verwachting van 299 euro naar 322 euro, de rioolheffing van 174 naar 177 euro.

De gemeenteraad moet al die nieuwe tarieven nog wel goedkeuren, net als de rest van de begroting. Begin november wordt daarover een besluit genomen. Daarbij wordt dan ook gekeken naar het uittrekken van geld voor extra en betere burgerparticipatie. Ook moet bepaald worden waar het gereserveerde geld voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties precies naartoe gaat en of er wat moet gebeuren met de algemene reserve van de gemeente, oftewel het eigen 'spaarpotje’.

De afgelopen tijd ging daar vooral geld uít, al resteert nog ruim 14 miljoen euro. ,,De vraag is: ‘willen we dat op dit moment verder aanvullen of niet?’,” zo besluit wethouder financiën Dijkhoff. ,,Daarbij geldt hetzelfde als bij toekomstige ambities die nog niet in de begroting zijn opgenomen: het is en blijft keuzes maken.”