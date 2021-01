Corona strooit zand in de motor, vader en dochter pas later in ‘barrel’ naar de Noordkaap

SINT-OEDENRODE - De route was uitgestippeld, de banden waren al zowat op spanning. Toch zitten Michiel van den Boomen en zijn dochter Janne uit Sint-Oedenrode momenteel niet zoals gepland in de auto naar de Noordkaap. Corona strooide roet in het eten. Of, om in ‘roadtrip- termen’ te blijven: zand in de motor.

Het is flink balen voor de twee, dat er vanwege het virus een streep gaat door de zogeheten ‘Barrel Challenge’. De autofanaten zouden voor het eerst samen meedoen aan zo'n meerdaagse rally, waarbij deelnemers niet meer dan duizend euro mogen uitgeven voor hun auto. Voor de vijfduizend kilometer lange tocht door vijf landen kochten vader en dochter een Subaru van welgeteld 325 euro. ,,Of we het wel volhouden, zo lang met z’n tweeën in de auto?”, zei Janne daar eerder over. ,,Tuurlijk, anders hadden we ons niet opgegeven, haha.”

Herkansing in maart

Destijds hielden vader en dochter al rekening met de mogelijke gevolgen van corona. De afgelasting is dus zeker geen verrassing. ,,Het is gewoon niet anders”, aldus Michiel. ,,Maar het is wel jammer. We waren er helemaal klaar voor. De challenge is nu voorlopig uitgesteld tot eind maart. Hopelijk krijgen we dan een herkansing.”

In plaats van dat ze over besneeuwde Scandinavische wegen scheuren, zijn vader en dochter momenteel 'gewoon’ aan het werk. Janne is aan de slag bij de Dierenkliniek in Berghem. Michiel, docent Engels op het Heerbeeck College in Best, geeft online les. De laatste, met een vette knipoog: ,,Mijn leerlingen vinden het heel erg dat het niet doorging en dat ze nu alsnog met mij zitten opgescheept.” Dan, serieus: ,,Nee, dat is een grapje. Sommige leerlingen hebben ons zelfs gesponsord.”

Goed doel

Vader en dochter hebben een flink aantal sponsoren uit de regio opgetrommeld voor de tocht. Gedoneerd geld gaat naar de stichting Trees for All. Michiel: ,,Voor elke 2,50 planten zij een boom. Zo komen toch ook een beetje tegemoet aan de uitstoot die zo’n rally met zich meebrengt.” Dat de achternaam van vader en dochter daar ook nog mooi bij aansluit is een mooie bijkomstigheid, zo zeiden ze eerder. Michiel, lachend: ,,Het maakt wel een goede slogan, vind je niet? ‘Van den Boomen onderweg voor de bomen’.”