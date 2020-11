Coronahulp is nabij in Son en Breugel

Oirschot maakt regels voor huisves­ting arbeidsmi­gran­ten

24 oktober OIRSCHOT - Hoe zorg je voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten, zonder dat de leefbaarheid in de straat of wijk te veel onder druk komt te staan? Oirschot heeft een reeks voorwaarden opgesteld om zo de hand te kunnen houden in onder meer het aantal arbeidsmigranten per straat of recreatiepark.