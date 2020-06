Coronaproof in de Wollewei van Ons Eygen Landt

The show must go on, hebben ze bij de Bestse toneelstichting Ons Eygen Landt vast gedacht. Daar zijn ze inmiddels weer coronaproof herstart met repeteren en auditeren.

Begin juli voert de kindergroep een nieuw toneelstuk op: Wollewei, naar Erik of het klein insectenboek. Of de bekakte wespenfamilie Vliesvleugel, de filosofische hommel, de doodgravers (aaskevers) en al die andere hoofdrolspelende beestjes uit het bekende boek van Godfried Bomans allemáál voorkomen in het stuk, dat is nog een verrassing. Wat wél zeker is: de keuze voor de locatie van de opvoering van Wollewei – het Joe Mann Natuurtheater – is een toepasselijke. En ook meteen coronaproof.

Het boek van Bomans – 70 jaar geleden geschreven en uitgegroeid tot leuke én leerzame klassieker – vormt de basis van het stuk, dat zich midden in het bos afspeelt en de toeschouwer meevoert langs een negental scènes. De titel van het stuk is dan weer gebaseerd op het landschapschilderij dat centraal staat in het boek van Bomans. Wollewei, een prachtig weiland met schapen en een schaapherder, waarop ook allerlei insecten tot in detail geschilderd zijn. Omdat Eva – op toneel de vrouwelijke versie van Erik – zich altijd al heeft afgevraagd wat zich in dit schilderij bevindt, klimt zij erin. Het blijkt een fantasiewereld, gedomineerd door mensgrote pratende insecten. Met verschillende personages en een ironische knipoog naar de grote mensenmaatschappij.

,,De eerste repetitie van Ons Eygen Landt ging anderhalve week geleden feestelijk van start met een bezoekje van Rik Dijkhoff, de wethouder van cultuur”, vertelt de voorzitter van de toneelstichting, Willem Verder, die afgelopen januari Wil van de Wiel opvolgde als voorzitter. ,,We kijken er vooral naar uit om te spelen en het publiek weer te kunnen vermaken. Aangezien dat publiek zich in het natuurlijke decor bevindt en juist langs de voorstelling wordt gevoerd, is de voorstelling volledig interactief én coronaproof.”