Crematorium Wolfswinkel in Son en Breugel is er niet meteen morgen; raadsleden willen eerst meer cijfers zien

Op zich zijn de plannen voor een crematorium aan Wolfswinkel niet veranderd. Er zou een aanbouw komen van 490 vierkante meter die vooral aan de achterkant van het gebouw te zien zijn. De totale oppervlakte van Wolfswinkel zou dan uitkomen op 997 vierkante meter, met faciliteiten zoals een verzorgingsruimte en rouwkamers. Aan de hoogte verandert niets en de grote, karakteristieke bomen blijven staan.

Rode cijfers

Het plan voor een crematorium is om economische redenen opgezet. Sinds 2000 exploiteert de Stichting Begraafplaats en Wolfswinkel de begraafplaats en het uitvaartcentrum. De jaarrekening kwam na een paar jaar in de rode cijfers. Van de overledenen wordt nu meer dan tweederde gecremeerd. De laatste jaren zijn er op Wolfswinkel gemiddeld minder dat veertig begravingen geweest. Omdat er geen verbetering optrad is in 2013 een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur voor de uitbreiding van de begraafplaats met een crematorium. De stichting vond een nieuwe partner in 2019: Respectrum Crematoria uit Drenthe. Ook de gemeente Son en Breugel zou aandeelhouder worden

De commissie vond het donderdag echter nog te vroeg om het plan als raadsvoorstel door te laten gaan. Daar waar in het begin van het proces en de burgerparticipatie vooral bezorgdheid was om de parkeerdrukte, is het nu een financiële plaatje dat de commissieleden missen. Het aantal parkeerplaatsen wordt verdubbeld en het verkeer van extra drukke uitvaarten wordt opgevangen door een overloop van de ventweg naar de Planetenlaan.

De partijen willen niet alleen inzage in de cijfers, maar willen ook meer zekerheid dat het crematorium. kleinschalig blijft. Het crematoriumplan wordt dus eerst nog een keer in de commissie besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Dicht bij de inwoners

Voor Jesper van Zuuren van Wolfswinkel is het belangrijk dat uitvaarten niet duurder worden. ,,De kosten verhogen is ten laste van de nabestaanden. We willen dicht bij de inwoners blijven en een mooi passend afscheid toelaten.” Er wordt gedacht aan zonnepanelen op het dak en aan voedselbos op de locatie. ,,Allemaal extra uitstraling vanuit de aula”, zei hij. Ook zou er niet met dure elektronische ovens gewerkt worden. ,,We denken eerder aan waterstof en biopropaan”, verklaarde Bert van de Weijden van Respectrum Crematoria.