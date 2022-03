Crematorium Wolfswinkel moet wel kleinschalig worden, zodat het geen klokkijken wordt

Tijdens de vorige behandeling van het plan in januari waren er nog de nodige vraagtekens, met name over het kleinschalige karakter en de parkeerdrukte. Nu zijn volgens Jasper van Zuuren, secretaris bij Stichting Begraafplaats Wolfswinkel, die laatste zorgen weggenomen en lijkt niets de komst van het crematorium in Breugel nog in de weg te staan.

,,Dinsdag verwachten we dat de gemeenteraad instemt met de bouwvergunning, het bestemmingsplan en de exploitatieovereenkomst. Dan kan over een klein jaar de schop in de grond”, aldus Van Zuuren.

Voor de opening mikken ze op 1 september 2023. Als partner is Respectrum Crematoria uit Drenthe gestrikt, die al vier crematoria ontwikkelde in die regio. Ook de gemeente Son en Breugel wordt voor 15 procent aandeelhouder.

Steeds minder begrafenissen

Over de komst van een crematorium wordt al 25 jaar gesproken, weet beheerder Piet Kuis. Hij nam in 1997 met de stichting het stokje over van de gemeente. ,,Toen is zelfs geopperd om de begraafplaats te combineren met een nieuw te bouwen crematorium, omdat steeds meer mensen kozen voor die laatste optie.” In de afgelopen twintig jaar halveerde het aantal begrafenissen (twee derde kiest nu voor crematie, red.), dus duurde het niet lang voor de begraafplaats rode cijfers schreef.

Ter vergelijking: in 2021 waren er 37 begrafenissen, in het nieuwe crematorium is straks ruimte voor 300 crematies. Nu moeten inwoners hiervoor nog uitwijken. Wel vinden in de aula al rouwdiensten plaats en is er een urnenmuur en strooiweide. ,,Straks hebben we alles onder één dak”, zegt Van Zuuren. In de aanbouw komt ook een nieuwe verzorgingsruimte met koelcel en bezoekersruimte, die 24 uur per dag geopend is.

Positieve reacties

Volgens beheerder Kuis zijn de reacties overwegend positief. ,,Zoveel mensen hebben al gezegd hoe mooi het is om dit in het dorp zelf te hebben.” Toch ontving hij ook enkele bezorgde reacties. ,,Met name van bezoekers die vragen of ze straks nog wel in alle rust een graf kunnen bezoeken.”

Ook uit de politiek kwamen soortgelijke vragen. Zo wilden verschillende partijen eerst meer zekerheid over de grootte en de verkeersdrukte.

Rust blijft behouden

Voor wie een graf bezoekt, verandert er niets, zegt Kuis. ,,Het crematorium komt als aanbouw binnen de bestaande buitenmuren.” Qua verkeer verwachten ze alleen incidentele toename. Bij grote drukte zetten ze het tegenovergelegen terrein in als parkeerruimte. ,,We verwachten dat dit maar enkele malen per jaar nodig is bij diensten met veel jonge bezoekers, omdat die vaker per auto komen.”

Een kleinschalig crematorium was volgens de stichting altijd al de opzet. ,,Er komen straks twee diensten per dag, om 10.00 en 16.00 uur, met een maximum van 300 diensten per jaar. We willen nabestaanden echt tijd en ruimte bieden voor een passende uitvaart en zo een alternatief zijn voor grote crematoria. Het moet hier geen klokkijken worden.”