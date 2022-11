Cruyff Court bij jongerencentrum in Best komt er pas volgend jaar

Kunstzinni­ge opknap­beurt voor ‘onaange­naam fietstun­nel­tje’ in Best

BEST - Bij elke passage zie je wat anders. Dat is het idee achter de muurschilderingen waarmee de Prinses Irene-fietstunnel in Best is versierd. ,,Wanneer je er doorheen fietst of wandelt, ervaar je een gevoel van beweging.”

31 oktober