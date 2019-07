CultuurSpoor Best vecht tegen ondergang

18 winnaars gedichten­wed­strijd Best krijgen een eigen poster

1 juli BEST - Waar je gedicht over ging deed er niet toe, maar het mocht niet langer zijn dan 75 woorden. En je moest in Best wonen. Als het ook nog mooie woorden waren maakte je kans om, samen met een kunstwerk, op een poster terecht te komen die ergens in Best zal worden opgehangen.