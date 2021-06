CultuurSpoor schrapt álle dans- en muzieklessen en creatieve cursussen: ‘Een centenkwestie’

Man die zijn Helmondse vriendin verkracht­te 'veranderde vanuit het niets in iets vreselijks’

14:28 DEN BOSCH - De man uit Lieshout, die vorig jaar zijn toenmalige Helmondse vriendin in haar eigen flat verkrachtte, moet 3,5 jaar de cel in. Volgens het vonnis ‘veranderde de man die zij in haar leven had toegelaten, vanuit het niets in iemand die haar iets afschuwelijks aandeed’.