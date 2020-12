DagBest slaat twee vliegen in één klap met nieuwe vorm dagbesteding voor mensen met dementie

BEST - Dagbesteding voor mensen met dementie anders insteken, dat is de bedoeling. DagBest gaat dat vanaf 4 januari in de praktijk brengen.

De drie oprichters van DagBest zijn ervan overtuigd dat zij een verschil kunnen maken. Ze maakten de sprong in het diepe en zegden alle drie hun baan op. Lenie Brummans, Jacqueline van der Spank en Marlieke Bond kennen elkaar al jaren vanuit hun werk in de ouderenzorg. ,,We dachten vaak: hoe zouden wij het nu aanpakken, zo’n dagbesteding voor mensen met dementie?”, vertelt Brummans. ,,Daar hadden we allerlei ideeën over en afgelopen zomer besloten we dat, als we nog een carrièreswitch wilden maken, we niet langer moesten wachten.”

Ze kwamen erachter dat er heel veel bij kwam kijken. Brummans vervolgt: ,,Er wordt veel van je verwacht want per slot van rekening ga je wel werken met een kwetsbare groep. We zijn bezig met een ISO-keurmerk, hebben de financieringsstromen in beeld gebracht, toestemming gevraagd aan het zorgkantoor en contact gezocht met de gemeenten.”

Onrust

Op de vraag waarin DagBest zich onderscheidt van andere dagbestedingen is het antwoord duidelijk volgens Van der Spank: ,,Het grootste verschil zit in de openingstijden. Die zijn normaal gesproken van 10.00 tot 16.00 uur, maar bij ons van 11.00 tot 18.00 uur. Onze doelgroep gaat het over het algemeen in de ochtend nog best goed af, omdat er een bepaalde structuur is en ze zich om die tijd nog fit voelen. Maar tegen het eind van de middag ontstaat er vaak onrust, dat noemen we ook wel ‘sundowning’. De meeste dagbestedingen sluiten dan, terwijl wij ze juist twee uur langer opvangen. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: we helpen hen door die onrustige fase heen en zorgen er ook nog voor dat ze een warme maaltijd nuttigen. Want de kans op ondervoeding is groot bij mensen met dementie. Zeker als ze alleen moeten eten.”

Persoonlijk

DagBest haalt desgewenst hun gasten op en brengt ze ’s avonds ook naar huis. ,,Dan gaan we mee naar binnen, doen een lampje aan en zetten eventueel nog een kopje koffie. Dat kunnen we doen omdat we zo persoonlijk en kleinschalig insteken”, legt Bond uit. Om diezelfde reden is het straks, als de coronaperikelen achter de rug zijn, ook mogelijk voor de eventuele partners om mee te komen eten en andere bezoekers te verwelkomen.”

,,We organiseren allerlei activiteiten om onze gasten geestelijk en lichamelijk te prikkelen, maar er zijn ook hele kleine dingen die goed werken. Zo hebben we een oproep gedaan voor oud serviesgoed, omdat onze gasten dat herkennen. We zetten alle kopjes en schoteltjes door elkaar op een dienblad en dan zoeken ze zelf meteen het setje bij elkaar. Zo werkt het ook met koken. Niet vragen: wie schilt de aardappels, maar gewoon een mandje met aardappels neerzetten en een paar schilmesjes. Dan gaan ze vanzelf aan de slag”, besluit Brummans.