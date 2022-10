Dameszwemvereniging in Best gelukkig niet koppie onder: ‘We zijn Spetters en we blijven Spetters

BEST – Dameszwemvereniging De Spetters heeft het gehaald. Woensdag bestaan ze op de kop af vijftig jaar. Elke maandagochtend fanatiek zwemmen in het ZIB zwemcentrum Best. Voorzitter Hennie de Vroom: ,,Bijna ging het fout.”

Hennie de Vroom is nu zeventien jaar voorzitter. ,,We hadden meer dan honderd leden en nu nog vijfenveertig.” De contributie dekt maar net alle kosten zeker nu alles flink duurder wordt en er komen nauwelijks nieuwe leden bij.’’

,,Daarom hebben we de samenwerking gezocht met ouderenvereniging PVGE in Best. Misschien geeft dit een nieuwe impuls en krijgen we weer nieuwe leden, want stoppen doen we niet”, aldus Ineke van de Sande.

Woensdag gaat het gebeuren

Ineke van de Sande is samen met Joke van Kuik het langst lid. ,,Woensdag op de kop af vijftig jaar en we gaan nog lang niet stoppen. Vorige maand waren we nog met drieën, maar Marie Onland is helaas begin oktober overleden. Die gaan we wel missen bij ons feestje."

,,We hebben de vijftig toch mooi gehaald en dat was ook ons doel,” aldus de voorzitter. ,,Om dat feestje te kunnen vieren hebben we in de afgelopen twee jaar wel overal om steun en hulp moeten vragen. We zijn blij met het geld dat via de sponsoractie van de Plus supermarkt en de Rabo Clubsupportactie naar ons toe is gestroomd. Dit stelt ons in staat om dit jubileum, met elkaar, met alle oud-leden en met iedereen die onze gezellige club een warm hart toe draagt, te vieren.” Dat gaat woensdag gebeuren in Prinsenhof tussen 15.30 en 17.00 uur.

De dameszwemvereniging ontstond in 1972 per toeval. Een groepje dames zwom in de zomer elke week in het buitenbad De Dolfijn. Op een gegeven moment werd het idee geboren om een zwemvereniging op te starten, enkel voor dames. De wens ontstond om ook buiten de zomermaanden te zwemmen.

Iedere maandagochtend zwemmen en kletsen de dames van zwemvereniging De Spetters samen in het Zwemcentrum Best.

,,Er werd een bus geregeld en in korte tijd ging die twee keer op en neer naar Son. Het was echt een uitje”, vertelt Van de Sande. Door een brand in het zwembad in Son moesten we naar een andere locatie. Zo zijn we bij ZIB zwemcentrum Best terecht gekomen. De busreis werd wel heel erg gemist, maar de kantine in het ZIB maakt veel goed.”

We zijn Spetters en we blijven Spetters

,,Zeker het sociale aspect is belangrijk voor ons’’, vertelt Corrie Wijnands. ,,Net als het in beweging blijven. We hielden elk jaar een zwemmarathon.” ,,En vergeet niet ons jaarlijkse uitstapje en de carnavalsoptocht,” vult Van de Sande aan. ,,Dat maakte onze club zo bijzonder. Helaas doen we dat allemaal niet meer. Maar het zwemmen op maandagmorgen blijft, wat er ook gebeurt, want we zijn Spetters en we blijven Spetters”