Daniel opent naast zijn kapsalon nu ook een Poolse bistro

BEST - De poster voor het raam kan het niet duidelijker laten zien: Hier komt Bistro 55 en ze zijn nu op de helft met verbouwen. Begin maart hopen de eigenaars open te gaan. Best is dan weer een horecazaak rijker.

Daniel Panek poseert trots voor de nieuwe bistro in wording. Hij is bedrijfseigenaar van kapsalon Van Hair, ook gevestigd in het pand op Nieuwstraat 55. ,,De meeste mensen kennen dit adres nog van snackbar Kwalitaria”, vertelt hij. ,,Die was hier vroeger gevestigd. Daarna heeft er nog even een andere eigenaar ingezeten, maar het pand werd verkocht en is daarna helemaal verbouwd. Daarna hebben wij het gehuurd.”

Kapper en stylist

Een jaar geleden opende Panek in Best zijn kapsalon. Hij is afkomstig uit de stad Krakau in Polen. Daar deed hij tien jaar ervaring op als kapper en stylist. Hij geniet daar bekendheid bij talloze mensen uit de mode- en mediawereld. Ook deelt hij de kennis die hij in de afgelopen tien jaar op deed, door het geven van kapperstraining.

Het kappersvak vormt zijn passie en een belangrijk deel van zijn leven. Voor de liefde besloot hij om naar Nederland te verhuizen en bij zijn vriend Pawet Wilúski te gaan wonen. In Best vonden ze een geschikte ruimte met veel vierkante meters voor hun verdere plannen.

Quote Het moest niet de zoveelste kapsalon worden in Best Daniel Panek

,,Dat moest niet de zoveelste kapsalon worden in Best”, gaat Panek verder. ,,Daarvoor heb ik te veel ervaring opgedaan in mijn vakgebied in de afgelopen tien jaar in Polen. Dus besloten we om in deze ruimte een kapsalon op te zetten waarin we mode en functionaliteit combineren met een totale behandeling van het haar en de hoofdhuid. Daarbij maken we gebruik van een zogenaamde haar-spa behandeling die we in onze zaak verzorgen in speciale stoelen en in een speciale behandelkamer.”

,,Inmiddels zijn we een jaar open en weten de klanten hun weg te vinden naar onze kapsalon”, vertelt Panek. ,,Ondertussen dachten we ook na over hoe we die andere ruimte in wilden gaan vullen. Honderd vierkante meter is niet niks. Mijn moeder kwam toen met het idee om er een bistro te vestigen. Mijn vriend is kok van beroep.”

Ongeveer vijftig gasten

Dat idee werd uitgewerkt en de ruimte begint al aardig vorm te krijgen. ,,Als we in maart open gaan, kunnen we ongeveer vijftig gasten ontvangen. Deze ruimte krijgt een moderne uitstraling waar we hen gaan verwennen met een mix van Poolse culinaire gerechten”, lacht hij.

,,Ook afhalen behoort dan tot de mogelijkheden. Niet in plastic bakjes, maar in glazen potten met statiegeld", vult hij aan. ,,Zijn we nog duurzaam bezig ook”.