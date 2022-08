Darren (22) uit Sint-Oedenrode transformeert tot Kuifje of Frankenstein op fantasy-evenement

ZOMERSERIESINT-OEDENRODE - In de huid kruipen van je favoriete personage en jezelf transformeren. Evenementen vol vermaak en bijzondere ontmoetingen, waar allerlei soorten fandoms samen komen en je je passie kan delen met andere liefhebbers. Dat is waar Darren van der Rijt (22) uit Sint-Oedenrode zich helemaal in zijn element voelt, op een Comic Con of fantasy event.

Soms doet hij een stap terug in de tijd en ontmoet hij een dramatisch karakter uit het verleden, zoals Victor Frankenstein, een moment later een held zoals Superman. Op een Comic Con ontmoeten deelnemers beroemde filmacteurs en striptekenaars, doen soms mee aan games of vullen hun verzameling strips, T-shirts of zwaarden aan. Ze doen aan iets dat costumeplay (kortweg cosplay) heet: zich verkleden als hun favoriete stripfiguur, game-of filmheld en spelen dan die rol.

Door heel Nederland worden deze evenementen gehouden, die steeds meer worden bezocht. Niet alleen in ons land, maar ook in Engeland, Duitsland of Amerika en nog vele landen meer. In november 2022 staat het grootste Comic Con event van Nederland in de Jaarbeurs in Utrecht weer vast op de kalender van Darren van der Rijt. En hij is niet de enige, want zo’n 40.000 bezoekers zullen er hun hart weer op kunnen halen om er van alles te beleven. Elk jaar is het zo goed als uitverkocht. ,,Het is iets wat je zelf moet ervaren, om echt te weten wat het is”, volgens van der Rijt. ,,Als ik tegen iemand zeg dat ik dit als hobby doe, dan moet ik daar wel even wat uitleg bij geven”, zegt hij lachend.

Van der Rijt vertelt hoe hij te werk gaat, voordat hij op het event verschijnt: ,,Vanaf het begin bouw ik mijn eigen kostuum op, ik maak echt alles zelf of ik ga de kringloopwinkels af. Ik verzamel alles bij elkaar om het oorspronkelijke kostuum zo goed mogelijk na te maken. Er komt best wel wat bij kijken voordat ik er helemaal klaar voor ben, soms moet ik op het laatste moment nog een neus vastlijmen of zorgen dat mijn pruik wel echt goed vastzit. De mooist outfit die ik ooit aanhad, was dat van Kuifje. Het was ook een speciaal moment, omdat het de eerste keer was dat ook m’n vader met me meeging, waarbij hij ging als kapitein Haddock. We leken zo goed dat we wel 200 keer staande werden gehouden door mensen die met ons op de foto wilden. Dat was een geweldige ervaring.”

Erg aanstekelijk

,,Een paar jaar later gingen we samen als Asterix en Assurancetourix. Hiervoor maakte ik echt alles zelf van helm, zwaard tot veldflessen en schoenhoezen aan toe. Het is bij deze hobby vrij gebruikelijk om een half jaar van tevoren te beginnen met de voorbereiding. Maar ook dit event was weer zeer geslaagd, waarop we een jaar later zelfs met het hele gezin zijn gegaan. Het is nou eenmaal erg aanstekelijk.”

,,Vanaf 2017 houd ik me hier mee bezig en sta ik zelf ook af en toe met stands op de evenementen. Bijvoorbeeld met een stand in de wereld van Batman, waarbij ik zelf als de Joker verkleed ben of een stand in de wereld van Harry Potter. Ook deed ik ooit een scène na van ‘The empty child’, een aflevering van de serie 'Doctor Who’ of een terugblik op Market Garden. Bij deze laatste vind ik het erg belangrijk het zo goed mogelijk kloppend te maken met hoe de situatie destijds was. Heel gevarieerde thema’s dus.”

,,Wat mij het meest aanspreekt aan cosplay is dat je gewoon een dag iemand anders kunt zijn, even uit je eigen huid kunt kruipen en tegelijkertijd heel erg jezelf kunt zijn. Het mooie ervan is dat iedereen elkaar respecteert zoals hij of zij is. Op evenementen kom je zowel ouders met kinderen tegen als opa’s en oma’s. Iedereen is bevriend met iedereen en je voelt het enthousiasme. Het voelt voor mij elke keer als thuiskomen.”

Volledig scherm Darren van der Rijt met zijn vader, als Asterix en Assurancetourix © Darren van der Rijt

Volledig scherm Darren van der Rijt in uniform El Mundo © Darren van der Rijt