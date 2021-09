Dashboard in cabine vrachtwagen vat vlam op A50 bij Best

Gemeente Best koopt grond, aardbeien­te­ler krijgt 3,5 miljoen euro

3 september BEST - Na jarenlang juridisch getouwtrek gaat de gemeente Best tóch de grond van een aardbeienteler in het buitengebied kopen. Er is bijna 3,5 miljoen euro gemoeid met de deal, die volgens de eigenaar én de rechter eigenlijk al in 2010 in kannen en kruiken was.