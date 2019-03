Dassen nemen grasland over in Sint-Oedenrode

Sensoren meten twee jaar geluid en luchtkwali­teit in Eindhoven-noord

10:28 EINDHOVEN - In de tuinen van vier woningen in Eindhoven-noord zijn deze week kastjes geplaatst, die behalve de luchtkwaliteit ook geluid meten. Niet alleen decibellen worden in kaart gebracht, maar ook de herkomst van het geluid.