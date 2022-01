Dat seniorenhofje komt er nu nooit meer aan de J.P. Coenstraat in Best

BEST - Seniorenwoningen, koop en huur, hebben prioriteit. Dat stond tien jaar geleden al in de gebiedsvisie voor de wijk Naastenbest. In de vernieuwde gebiedsvisie, opgesteld in 2017, werd dat opnieuw vastgesteld. Alle neuzen leken dezelfde kant op te staan.

Léken, want het voorstel bestemmingsplan J.P. Coenstraat gooit roet in het eten. Dat vindt het Bewonersoverleg Naastenbest (BON) tenminste.

Mat de Vaan, al tien jaar voorzitter van BON, kan er met zijn pet niet bij. “Op dat perceel zou prima een seniorenhofje van zeven koopwoningen passen. De zeven ‘kopers’ zouden collectief het perceel aanschaffen en zelf de bouw regelen.”

‘Alles leek in kannen en kruiken’

,,Dat idee is al in 2010 ontstaan en uitgebreid besproken met alle belanghebbenden: omwonenden, wijkbewoners, de gemeente en woningbouwvereniging Woonbedrijf. Tijdens bijeenkomsten op het gemeentehuis en een grote slotbijeenkomst in de wijk leek alles in kannen en kruiken. Wethouder Van Schuppen van Best Open beloofde dat hij dit plan zou blijven volgen. En nu dit!”

Met ‘dit’ doelt De Vaan op het voorstel om aan de J.P. Coenstraat veertien woningen te bouwen, in twee lagen, voor starters en senioren. Als het bestemmingsplan definitief wordt goedgekeurd, wordt er een prijsvraag uitgeschreven: wie heeft het beste idee om die veertien woningen vorm te geven?

Doorstroom vergroten

,,Dus wij kunnen het seniorenhofje van zeven koopwoningen nu wel vergeten” verzucht De Vaan. Volgens hem houdt wethouder Van Schuppen zich niet aan de afspraken die in het verleden gemaakt zijn toen er over gebiedsvisies werd gesproken. ,,Zijn partij Best Open geeft overduidelijk prioriteit aan starterswoningen. Daar hebben we er nota bene al driehonderd van in Naastenbest, tegenover drie seniorenwoningen. En dat terwijl 30 procent van de inwoners tot de senioren behoort, waarvan velen dolgraag zouden willen verhuizen naar een seniorenkoopwoning in de wijk. Dat zou de doorstroom behoorlijk vergroten.”

Gemeente Best stelt desgevraagd dat er gewerkt wordt met de kaders die de gemeenteraad begin 2021 aan het college heeft meegegeven. Zowel senioren- als starterswoningen zijn als prioriteit naar boven gekomen in de woonvisie de gemeente. Zij beaamt dat er in het verleden gesprekken zijn gevoerd met de omgeving en het bewonersoverleg over de toekomst van de wijk Naastenbest.

Bezwaren

Begin maart ligt het bestemmingsplan ‘J.P. Coenstraat ongenummerd’ ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In het raadsvoorstel wordt tekst en uitleg gegeven hoe de herontwikkeling van het gebied wordt vormgegeven. Volgens De Vaan zijn er al diverse bezwaren ingediend door wijkbewoners.