De 55ste carnavalsbaby heet Linden en start met saldo van 111,11 euro op spaarbankboekje

Afgelopen carnaval werd ze 19 jaar, het Dûrdauwerke van 2001. En ja, carnaval heeft toch echt wel een speciaal plekje in haar hart. Hoewel ze de muziek afgrijselijk vindt, viert Sterre toch elk jaar volle bak carnaval. Ook al studeert ze in Limburg, Sterre peinst er niet over om het carnavalsfeest daar te vieren. ,,Altijd in Best, nooit in Eindhoven of op een andere plek. Hier in het dorp vind ik het allerleukste. Juist omdat je zoveel bekenden tegenkomt. En ik houd nu eenmaal van feestjes. En ja, carnaval is natuurlijk een groot en vooral lang feest.” Van vrijdag tot en met dinsdag bevindt ze zich in het feestgedruis tussen de carnavalsvierders. ,,Ook omdat mijn vriendinnen het zo leuk vinden.”



Dat ze een Dûrdauwerke is, daar is ze best een beetje trots op. ,,Het is toch wel iets bijzonders. Afgelopen maandag was ik jarig en heb ik veel mensen verteld dat ik een Dûdauwerke ben. Het is echt een begrip in Best.”