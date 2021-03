De aardbeienfile is terug van weggeweest in Uden: ‘We dachten dat het iets eenmaligs was’

Fietser raakt gewond door aanrijding met een vrachtwa­gen in Best

26 maart BEST - Een fietser is rond 14.10 uur aangereden door een vrachtwagen tijdens het oversteken op Erica in Best. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen zegt flink te zijn geschrokken van het ongeluk.