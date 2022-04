De band vangt het wel op als je vals zingt op de Avond van het Nederlandse Lied in Best

BEST - 31 deelnemers hebben zich aangemeld voor de Avond van het Nederlandse Lied in Best. Onder hen 13 debutanten. De band NixMerAnDoen begeleidt iedereen.

,,Iedereen moest een beetje op gang komen’’, zegt Toos Scheepens die al 26 jaar, samen met man Theo, dit festijn organiseert. ,,We lagen twee jaar stil vanwege corona, ondanks dat we gekeken hebben of we de avond toch konden laten doorgaan. Minder deelnemers, de groep splitsen, om 14.00 uur beginnen... Uiteindelijk hebben we gewacht tot alle beperkingen waren opgeheven.’’

Animo

Genoeg animo? ,,31 deelnemers, van wie 13 debutanten’’, vertelt Scheepens trots. ,,Ze zingen veel gouwe ouwe, zoals van de Band zonder Banaan en ’t Was aan de Costa del Sol (tingelingeling!). Maar ook nieuwe nummers zoals De Kleuterdans van Monique Smit en, waar wij toch wel een beetje om moesten lachen, Wat zou je doen van Marco Borsato en Ali B. We hebben een nieuwe geluidsman en natuurlijk zit de vertrouwde band er weer, die zich helemaal weet aan te passen als de zanger er even naast zit.’’

Quote Nog wel even een paar keer de tekst oefenen. Maar dat kan gewoon in de auto Wigo Sleutjes

Bij Wigo Sleutjes hoeven ze zich daar alvast geen zorgen over te maken. Hij zingt al jaren zelf in een band en doet voor de twintigste keer mee. ,,Ik doe Dansen op de vulkaan van De Dijk. Dat ken ik goed, al moet ik nog wel even een paar keer de tekst oefenen. Maar dat kan gewoon in de auto.’’ De eerste keer dat hij meedeed zong hij Beschaafde tango van Robert Long. ,,Dat was wel effe wat hoor. Want dáár zit veel tekst in.’’

Sleutjes roemt het vakmanschap van NixMerAnDoen’ ,,Echte vaklui zijn het: ze weten precies in te spelen op degene die staat te zingen. René de drummer zingt ook nog mee als achtergrondzanger waar nodig. Dus het wordt weer geweldig. Enne… vooraf wel goed de keel smeren natuurlijk.’’

Generale repetitie

De generale repetitie vindt maandag 25 april plaats, dan worden ook de drie ‘optreedblokken’ ingedeeld; elk met elf nummers. Toos en Theo Scheepens zingen zelf trouwens ook mee. En op dinsdag 26 april gaat het dan echt gebeuren. Als debutant weet je niet wat je overkomt. Het hele publiek zingt met je mee en sleurt je er als het ware doorheen. De stemming zit er dan ook altijd meteen goed in.

Quote Ik ga van tevoren niet oefenen, maar gewoon koud het podium op Jan Dunnewijk

,,Dat klopt’’, weet ook Jan Dunnewijk. Hij is muzikant en deed lang geleden ook al een keer mee. ,,Toen zong ik De Glimlach van een kind. Nu ga ik voor Malle Babbe van Rob de Nijs. Ik heb de tekst al geprint en die moet ik nog een paar keer doorlezen. Op zich ben ik niet zo’n ster in het onthouden van teksten maar ja, ik ga van tevoren niet oefenen, maar gewoon koud het podium op.’’

De avond wordt gehouden op 26 april, aanvang 20.30 uur in Andrea’s Borrelbar aan de Nieuwstraat 92 in Best.