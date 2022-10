‘De Beuk’ erin voor paar Kuijs in café Olland

Met hun café De Beuk gaan eigenaren Kevin en Myrthe Kuijs een zonnige toekomst tegemoet. Al was de start minder fijn. Ruim twee jaar geleden kreeg het paar de sleutel van Michael Toelen.

,,De nieuwe naam staat een beetje symbool voor het verloop van de start van onze onderneming", vertelt Kevin. ,,We tekenden namelijk voor overname in november 2019. Toen had nog niemand van corona gehoord. We kregen de sleutel op 1 april 2020. Geen grapje, en tevens in het begin van de eerste lockdown.”

Hoofd net genoeg boven water

,,Maar we lieten ons niet uit het veld slaan en hebben, mede dankzij de inwoners en bezoekers van ons mooie dorp, ons hoofd net genoeg boven water kunnen houden. We kwamen al regelmatig in het café, want we wonen zelf in Olland. We kenden de oud-eigenaar dus goed. Dat maakte de overname prettig. Hij dacht erg met ons mee, waardoor we de eerste lockdown overleefden. Daar zijn we hem dan ook erg dankbaar voor.”

Quote Ruim twee jaar geleden hebben we een prijsvraag uitgezet, onder de bewoners en betrokke­nen Kevin Kuijs

Wat kleine details werden aangepast, maar de oorspronkelijke sfeer werd behouden. Wel verdiende het café een nieuwe naam, deze werd afgelopen week samen met een nieuw logo feestelijk onthuld. ,,Ruim twee jaar geleden hebben we een prijsvraag uitgezet, onder de bewoners en betrokkenen van Olland.”

Speciale boom overleefde al veel

,,Al snel kwamen we uit bij ‘De Beuk’. In ons dorp staat namelijk een kenmerkende mooie, oude beuk bij de kerk, waarschijnlijk geplant rond 1865. Deze beuk is benoemd tot wereldboom (in 2012). Deze boom heeft in de Tweede Wereldoorlog aanvallen overleefd, terwijl de oorspronkelijke kerk werd verwoest. Het staat voor ons voor kracht, robuustheid, houvast en beschutting. Een speciale boom dus voor ons dorp. Het blad van de beuk komt niet voor niets terug in de ‘Ollandse vlag’ en nu dus ook in de naam en het logo van ons café.”

Kuijs heeft geen moment getwijfeld. ,,Toen de oud-eigenaar me benaderde om het café in Olland over te nemen, was ik meteen enthousiast. Ik haal plezier uit mensen ontvangen, een praatje maken en mensen het naar hun zin te maken, maar ook uit dingen organiseren en soms zelfs om in de keuken te staan. Mijn vrouw zorgt vooral voor de zaken achter de schermen.”

Al druk besproken met feesten

Afgelopen weekend was het buiten de naamsbekendmaking, ook Olland kermis. Natuurlijk een feest waar het paar Kuijs extra naar uitkeek. Vooral nu ze het zonder maatregelen konden vieren. De kermis was deze keer letterlijk bij hen naast de deur (voorheen op het dorpsplein verderop).

Een plek waar ze elkaar konden versterken: de horeca, de muziek, het feest, om meer mensen naar de kermis te trekken en de kermisgangers net even wat langer te laten blijven. ,,Volgende week zaterdag zijn we een hele dag gesloten”, vertelt Kevin Kuijs. ,,Dan verzorgen we een mooie dag voor ons personeel. Verder zijn we de komende zaterdagen al druk besproken met feesten. We hopen dat dit zich voortzet en dat we een café kunnen zijn waar iedereen van binnen en buiten het dorp zich welkom voelt.”