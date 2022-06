De bezoekers zijn de baas in Bests buurthuis: ‘Het draait om vertrouwen’

BEST - Een buurthuis wordt vrijwel altijd gerund door officiële instanties die bepalen wat er gebeurt. Maar bij het Leeuweriksnest in Best zijn de rollen omgedraaid. De bezoekers zijn zelf de baas. Ze kunnen van alles organiseren en krijgen gewoon de sleutel mee naar huis.

,,Het draait om vertrouwen.” Dat stelt Jana Pavlova, buurtcoach bij LEVBest. Elke donderdagochtend zit ze in het Leeuweriksnest in de Leemkuilen en kunnen mensen bij haar terecht die plannen hebben om er iets te gaan organiseren.

Quote We kregen regelmatig signalen van Bestenaren dat er te weinig plaatsen zijn waar ze bij elkaar kunnen komen om iets te ondernemen Jana Pavlova

De ruimte was niet al te aantrekkelijk, maar er kwam budget van woonstichting ’Thuis en de gemeente Best om de boel op te knappen. Er werd geschilderd, gerepareerd en een vloer gelegd en ook de keuken kreeg een opknapbeurt. Zo ontstond er een mooie plek met verschillende kamers waar activiteiten kunnen worden gehouden.

Er is al een formulierenspreekuur, een taalclub, een winkeltje in tweedehandsspullen en elke woensdag komt de Actieve Vrouwenclub bij elkaar. Ook is er een creatief café waar je bijvoorbeeld kunt handwerken of schilderen. ,,Het materiaal is aanwezig, de koffie staat klaar en alles is gratis”, licht Pavlova toe.

Zelf de dienst uitmaken

Is er eigenlijk wel behoefte aan zo’n buurthuis? ,,Nou, zeker wel. We kregen regelmatig signalen van Bestenaren dat er te weinig plaatsen zijn waar ze bij elkaar kunnen komen om iets te ondernemen. We gebruikten deze ruimte eerst voor hulpverleningsactiviteiten, maar daar was weinig belangstelling voor. Daarom hebben we het een andere bestemming gegeven: die van ontmoetingscentrum waar mensen zelf de dienst uitmaken. We hebben het gewoon opengesteld en gezegd: ‘Hier is de ruimte en doe er maar mee wat je wilt’. In plaats van dat wij dat als instantie allemaal gaan voorkauwen.”

Laagdrempelig

Wat Pavlova ook mooi vindt aan dit initiatief: ,,Het is heel laagdrempelig waardoor iedereen kan meedoen. Of je nu jong, oud, rijk of arm bent. Hier hoef je niet eerst gescreend te worden om in aanmerking voor iets te komen. Je kunt hier meteen aan de slag wanneer je iets wilt ondernemen. Experimenteren mag ook. Daardoor wordt de creativiteit gevoed en krijgen mensen power.”

De ruimte is vier dagen per week open. Bestenaren, verenigingen en clubs die interesse hebben kunnen zich melden bij Pavlova. ,,Het beste kunnen ze dan donderdagochtend gewoon langskomen. Dan kunnen ze meteen zien hoe het eruitziet.”

Het Leeuweriksnest zit op Leemkuilen 61.