De bibliotheek in Best wordt ook een ontmoetingsplek; pand wordt flink verbouwd

BEST - Alleen maar een plek waar je boeken kunt lenen? Zeker niet. Straks kan er in de bibliotheek in Best veel meer. Cursussen volgen, werken, andere Bestenaren ontmoeten: zo maar wat voorbeelden van activiteiten die er gaan plaatsvinden. Maar eerst komt zo rond oktober nog een flinke verbouwing.

Volgens Albert Kivits, de nieuwe directeur-bestuurder, zal die verbouwing nog flink wat voeten in de aarde hebben. ,,Zeker met de schaarste die er nu is op het gebied van bouwmaterialen en mankracht. We dachten eerst dat we het binnen drie weken wel zouden kunnen fiksen, maar volgens de aannemer kunnen we beter op acht weken rekenen. In die tussentijd proberen we natuurlijk wel een alternatief te regelen.”

‘Meer dan alleen boeken uitlenen’

In 2020 werden de eerste contacten tussen de bibliotheken van Best en Eindhoven gelegd. ,,De bieb in Best gaf aan zich zorgen te maken over de toekomst. Het werd voor hen, gezien alle taken en verwachtingen, gewoonweg te veel”, licht Kivits toe, die ook directeur-bestuurder van de Eindhovense bibliotheek is. ,,Een bieb is namelijk al lang niet meer een plek waar alleen maar boeken worden uitgeleend.”

,,De maatschappelijke functie is in de loop der tijd steeds breder geworden. Denk daarbij aan zaken die georganiseerd worden op het gebied van digitale geletterdheid, laaggeletterdheid, Nederlandse taalclubs, een leven lang leren. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. De financiële druk nam steeds meer toe. Een samenwerking met de bibliotheek in Eindhoven zou alles veel makkelijker kunnen maken. Want dan kunnen zaken centraal worden aangepakt. Voorwaarde is dan wel dat alles ook echt zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt.”

Vandaar dat Kivits benoemd is tot directeur-bestuurder in Best; dezelfde rol die hij dus in Eindhoven én Waalre vervult. ,,We hebben onderzocht hoe de Bestse bieb er voorstond, wat de knelpunten waren. Dat onderzoek heeft de gemeente Best betaald. Ook bespraken we wat een toekomstbestendige bibliotheek nu eigenlijk betekent, wat daarvoor nodig is. Verbonden zijn met de lokale gemeenschap is iets wat daarbij hoog in het vaandel staat.”

Kasten uit de jaren 60 vervangen

Wat gaan de Bestenaren daarvan merken? Kivits: ,,Nou, er komt dus een flinke verbouwing en herinrichting. Want sommige delen voldoen echt niet meer aan de eisen van deze tijd. Er staan hier bij wijze van spreken nog kasten uit de jaren 60! Straks gaan we hier, samen met de Volksuniversiteit, cursussen geven. De bibliotheek wordt een plek waar je van alles kunt doen, zonder dat het verplichtingen met zich meebrengt. Je hoeft geen consumpties te gebruiken om er toch gewoon te kunnen werken, om maar eens een voorbeeld te noemen. Alle Bestenaren zijn van harte welkom om straks gebruik te komen maken van alle faciliteiten.”

Dependance Heerbeeckcollege dicht

Wat Bestenaren ook gaan merken: de dependance van de bibliotheek die nu nog in het Heerbeeckcollege gevestigd is, zal verdwijnen. Mensen kunnen daar nu na 14.00 uur terecht, maar daar was en is maar heel weinig animo voor. Het Heerbeeck gaat straks zelf die ruimte runnen, maar die is dan alleen nog toegankelijk voor hun leerlingen.