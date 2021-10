De broeskoppen rollen al van de band in de nieuwe sociale werkplaats in Best: ‘En het is nog gezellig ook’

BEST - ‘Klik’, en door.. Inwoners van de regio met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen voortaan ook in Best aan de slag. Sociaal werkbedrijf WSD opende er woensdag een nieuwe werklocatie, waar de broeskoppen voor gieters inmiddels al volop van de band rollen.

‘Hartstikke mooi’, noemt de uit Oirschot afkomstige Kevin zijn nieuwe werkplek. Samen met een paar collega's bemant hij vandaag de lopende band waar broeskoppen in elkaar worden gezet. Ze ‘klikken’ twee onderdelen in elkaar en vervolgens verdwijnen de dingen in een grote doos. ,,En dat is leuk om te doen.”

Sociaal werkbedrijf WSD begeleidt in negen gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Het heeft al langer zogeheten ‘werklocaties’ in Boxtel, Vught en Schijndel. ,,Maar we zochten nog naar een soortgelijke plek aan de 'zuidkant’ van ons werkgebied”, vertelt Marc Christiaens, directeur werk en ontwikkeling bij WSD, doelend op de gemeenten Best, Oirschot, Son en Breugel en Nuenen.

Productie, maar ook logistiek en schoonmaak

Die plek werd gevonden aan de Bestse Industrieweg. In anderhalve maand werd daar een bedrijfspand daar omgeturnd tot WSD-locatie. Op de begane grond zit de productiehal, waar naast broeskoppen ook delen van ophangsystemen in elkaar worden gezet. ,,Dat gebeurt allemaal in opdracht van externe bedrijven. En we hebben hier ook mensen die bezig zijn met de logistiek, het runnen van de kantine, de schoonmaak”, aldus Christiaens.

Op de eerste verdieping zijn er prikkelarme werkruimtes - waar kleine groepjes werken zonder muziek of andere afleiding - en een trainingsruimte van de opleidingsafdeling van WSD ingericht. Christiaens: ,,Op die laatste plek kunnen bijvoorbeeld statushouders en jongeren dichter bij huis een training of taalles volgen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.”

Quote Het begeleiden naar werk kan met een laatste duwtje in de rug, maar ook door te helpen bij een eerste voorzichti­ge stap Stan van der Heijden, Wethouder Best

Sinds een paar weken zijn er zo'n vijftig mensen aan de slag in Best. Dat aantal kan nog verder groeien naar zeventig tot tachtig. De aanmeldingsprocedure loopt via de gemeenten. Verantwoordelijk wethouder Stan van der Heijden van Best stelde woensdag bij de officiële opening blij te zijn met de nieuwe locatie. Volgens hem is het doel om mensen er in de eigen buurt naar werk te begeleiden, het liefst bij ook weer lokale bedrijven.

,,Dat kan met een laatste duwtje in de rug zijn, maar ook door te helpen bij een eerste voorzichtige stap", zo hij het samen. ,,En dat leidt misschien niet altijd tot een baan elders, maar wel altijd tot meer zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen. En dat is zo belangrijk dat het niet in geld uit te drukken is.”

Gezelligheid aan de band

Ook Kevin beaamt dat. Met een aantal fijne collega's ‘verhuisde’ hij van de werklocatie Boxtel naar de nieuwe plek in Best. ,,Het is altijd gezellig met de mensen ‘aan de band’", klinkt het, wanneer hij zonder te kijken opnieuw een broeskop in elkaar ‘klikt’. En dan is er nóg een groot voordeel: in plaats van driekwartier fietsen naar Boxtel, klokt hij nu dagelijks slechts een klein halfuurtje vanuit huis in Oirschot. Dan, blozend maar met een glimlach: ,,Al ben ik al wel een keer te laat gekomen. Terwijl ik nu zo dichtbij woon. Erg hè?”