De gouden greep van het Taalhuis in Son; hoe hun taalklasje ineens uitpuilt

Festival valt in de smaak, net als de Oekraïnse lekkernij­en borsjt en golubtsy

BEST - Ook al is er weinig reclame gemaakt, toch hebben veel mensen hun weg naar deze bijzondere festivallocatie weten te vinden. De Oekraïense bewoners in Best willen hun dankbaarheid tonen, de vele Oekraïense lekkernijen vallen in de smaak.

10 juli