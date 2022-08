De helft van de tijd in de tuin gaat op aan de sociale contacten

SINT-OEDENRODE - Nu groenten en fruit in de supermarkt duurder worden, is het fijn als je voldoende hebt uit je eigen moestuin. We gaan deze zomer kijken hoe het er daar aan toegaat. Zoals bij De Rooise Tuinvereniging.

De enige volkstuin in Sint-Oedenrode ligt al vijftien jaar aan het Cathalijnepad. Ooit was het elders begonnen als een project om werklozen arbeidservaring te laten opdoen. Na verloop van tijd gingen ook anderen hun spaden in de grond steken. Zij betaalden huur aan de gemeente. ,,Maar die wilde er steeds meer geld voor hebben”, vertelt secretaris Jos Hoogveld. ,,Dus toen we van boer Henk Wiersma het aanbod kregen een stuk grond te huren voor een schappelijk bedrag, hebben we dat met beide handen aangegrepen.”

Groene vingers

Hoogveld bleek groene vingers te hebben nadat zijn overbuurvrouw hem vroeg of hij zin had om samen een perceel te huren bij de tuinvereniging. Niet zo vreemd, hij stamt uit een tuindersfamilie.

Annemiek van Osta was thuis in de achtertuin begonnen met het verbouwen van groenten. ,,Het werd daar te vol, hier heb ik meer ruimte. In het begin wilde ik alleen maar ‘rare’ soorten telen, die je niet in de winkel kunt kopen. Zoals gele en paarse tomaten. Maar ik kwam erachter dat ik de gewone veel lekkerder vind.” Haar vingers wroeten niet alleen in de aarde; via een toetsenbord houden ze ook de Facebookpagina van de vereniging bij.

Quote In het begin wist ik niet meer dan dat aardappels in de grond groeien

Frits Reijnders is de materiaalman. ,,Ik probeer de gemeenschappelijke zaken in orde te houden, zoals de kruiwagens en de waterpompen en de deksels van de waterreservoirs.” Hij heeft een flinke tuin van 150 vierkante meter. Met aardappels, aardbeien, Chinese bieslook, rabarber en tomaten. ,,De kolen zijn mislukt door de knolvoet”, klinkt het met een zucht. ,,Dit is mijn tweede seizoen en ik heb al veel geleerd. In het begin wist ik niet meer dan dat aardappels in de grond groeien. Nu weet ik dat ze elk jaar een andere plek nodig hebben om aardappelmoeheid te voorkomen. We hebben wisselteelt zelfs in ons reglement opgenomen.”

De vereniging telt zestig leden en er staan vier mensen op de wachtlijst.

,,Nieuwe leden hebben wel eens de neiging te onderschatten hoeveel werk erbij komt kijken”, zegt Hoogveld. ,,Voor een tuin van honderd vierkante meter is dat minstens twee keer vier uur per week.” Van Osta: ,,Zeker met een hete droge zomer zoals nu merken we dat de zandgrond snel uitdroogt, dus moet er steeds water bij. En als de groenten rijp zijn, moet je ze op tijd plukken. Met name de courgettes gaan dan heel snel.”

Oplossing die voor iedereen acceptabel is

Niet iedereen heeft dezelfde ideeën over tuinieren. Voor het seizoen begint worden de tuinen met eenjarig gewas omgeploegd om de organische mest te verwerken. Maar sommigen willen dat niet, menen dat de grond te veel wordt verstoord. Dat kan leiden tot boeiende discussies, waarbij uiteindelijk steeds gezocht wordt naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Hoogveld wijst op het belang van de woensdagochtendploeg, die zich inzet voor het algemeen belang. Zoals het schoonhouden van de paden. ,,Maar het is moeilijk daarvoor genoeg mensen te vinden.”

Het belangrijkste is het plezier in het tuinieren. En in de contacten. ,,De helft van de tijd die ik hier doorbreng, gaat daar inzitten”, bekent Van Osta. ,,Dat mis ik echt in de winter.”