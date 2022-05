De hoofdstraat van Nijnsel was vroeger een complete winkelstraat

,,Inclusief winkeltjes en bedrijven komen we tot 34 stuks”, zegt Tonnie Donkers. ,,Met twee kruidenierswinkeltjes, twee bakkers, een slager, manufacturenwinkel, schoenmaker, klompenmakerij, aannemer en een kolenboer was de hoofdstraat van Nijnsel vroeger een complete winkelstraat. Verder voorzagen de cafés van Jaap Majoor en Hai van de Laar, plus een steenfabriek, Nijnsel ruim van neringdoenden.”

Zowat elke ondernemer verkocht nevenartikelen. De smid had ook pannen en potten en Bertha - de vrouw van Jaap Majoor - verkocht naast drank haar kruidenierswaren. Bert de Graaf: ,,Als je zondags je brommer tankte, nam je een kratje bier mee. Daar had de pomphouder een mooie bijverdienste aan.”

Schulden aflossen was een erezaak

Volgens Martien van Gastel ontstonden veel winkeltjes in de crisisjaren rond 1930. Diploma’s of vestigingsvergunningen waren niet nodig en vrouwen zorgden vaak voor deze neveninkomsten. Ieder had z’n eigen trouwe klanten en wie op de pof kocht, beschouwde het als een erezaak om de schulden af te lossen.

De authentieke bakkerij Rien van den Eertwegh - amper twintig vierkante meter - is een voorbeeld van kleinschaligheid. Donkers: ,,Het pand dateert uit 1934 en is van binnen nog hetzelfde als vijftig jaar geleden. Een kleine ruimte was voldoende; bakkers gingen met hun kar langs de deur. Precies zoals kruideniers met hun opschrijfboekje binnenliepen bij huisvrouwen en enkele dagen later de boodschappen thuis bezorgden. Wie in het centrum woonde, ging winkelen om te buurten terwijl de kruideniersvrouw uit de bakken achter de toonbank koffie, suiker of havermout in papieren builen schepte.”

‘Prikkeldraad in de lente, hooivorken in de zomer’

Van Gastel heeft gegevens dat grossierderij Van de Hagen aan de Markt in de dertiger jaren leverde aan maar liefst zestig Rooise winkeltjes. ,,Daarom inventariseren we alleen de kruidenierswinkeltjes van de Kasteellaan tot aan de Hamburg en in Eerschot.” Ook de kerkdorpen Olland en Boskant zijn druk met het vergaren van neringdoenden. Mari van de Laar: ,,Pietje van der Heijden aan de Hoogstraat had een winkeltje dat meedraaide met seizoenen. Naast kruidenierswaren - aan koffie was veel verdiend want daar kreeg je een gratis rolletje drop bij - verkocht hij boerengereedschap. Prikkeldraad in de lente, hooivorken de zomer. En uiteraard een fles advocaat en pleegzuster bloedwijn.”

De werkgroep is voornemens tot publicatie van een schat aan geschiedenis en foto’s. Op 2 juni om 20.00 uur presenteert de groep haar verzameling in De Beckart in Nijnsel en vraagt inwoners om aanvullingen.