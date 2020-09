De Hypotheker breekt met franchisenemer in Best

De Hypothekers Associatie stelt dat de franchisenemer het vertrouwen in de dienstverlening van de keten heeft geschaad. ,,De situatie bij De Hypotheker Best is voor de directie een ernstige inbreuk op dat vertrouwen en is dan ook aanleiding geweest om de franchiserelatie niet voort te zetten", stelt de koepelorganisatie in een verklaring.

De franchisenemer zou in de fout zijn gegaan met de aanvraag van een verzekering voor een cliënt. Hij zou hebben verzwegen dat deze eerder een verzekering was geweigerd.

Het contract met de franchisenemer is per 1 oktober opgezegd. Volgens De Hypothekers Associatie (DHA) ‘is op dit moment niet duidelijk wat er met de vestiging in Best gaat gebeuren en dus ook niet hoe men met de medewerkers van de vestiging wil omgaan’. DHA heeft een vacature geplaatst voor een nieuwe franchisenemer in Best.