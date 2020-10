De intocht is van de baan vanwege corona, maar ‘de Sint komt hoe dan ook naar Best’

BEST - Vanwege corona is er dit jaar geen traditionele intocht van Sinterklaas in Best. Zou de goede Sint dan nog wel komen? ‘Ja’, belooft de organiserende Stichting Cultuurpassie. ,,Er komen alternatieven.”

Een film die laat zien hoe Sint en Piet alsnog in Best belanden, een tekenwedstrijd en een centrale plek in het dorp waar alle jonge Bestenaren hun schoen kunnen zetten. Het zijn allemaal ideeën die dinsdagavond op tafel kwamen tijdens een overleg van Cultuurpassie. De grote vraag: ‘Wat wordt het alternatief voor de intocht?’ ,,Want dat we iets gaan doen, dat is duidelijk”, stelt Ton Timmerman van de stichting. ,,Sinterklaas moet zichtbaar zijn in Best.”

‘Jammer, maar niet verstandig’

De Bestse intocht is traditioneel op de zondag na de landelijke intocht. Dit jaar was het plan dat de goedheiligman en zijn pieten op 15 november zouden aankomen aan de IBC Haven. Daarna stonden stops op het programma op onder meer het Wilhelminaplein en het Dorpsplein. ,,Dan heb je het telkens over honderden kinderen en hun ouders bij elkaar”, vertelt Timmerman. Vanwege corona vindt de organisatie het niet verantwoord om die ‘massa's’ op de been te brengen. ,,Het is gewoon niet verstandig, hoe jammer het ook is. Want het is elk jaar een prachtig feest.”

Cultuurpassie trok daarom onlangs zelf de vergunningsaanvraag voor de intocht weer in bij de gemeente Best. Burgemeester Ubachs zegde daarop volgens Timmerman al wel toe mee te willen werken aan alternatieven, bijvoorbeeld in de vorm van een film. Cultuurpassie wil bovendien de handen ineen slaag met de lokale omroep. De komende dagen volgen gesprekken met overige lokale partijen over andere plannen. ,,We zijn natuurlijk afhankelijk van derden, maar we gaan hard aan de slag”, zo besluit Timmerman. ,,En we hebben gelukkig ook wel wat ‘power’ binnen de organisatie. Sinterklaas komt hoe dan ook naar Best.”