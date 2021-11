De laatste truck is vertrokken, maar Aldi blijft eigenaar van distributiecentrum in Best: ‘We gaan het verhuren’

Complex eigendom van Aldi

De supermarkten die voorheen door het distributiecentrum in Best werden bediend, worden nu beleverd door de bestaande Aldi-centra in Culemborg, Roermond en Roosendaal . Daar werken in totaal ruim 850 mensen.

Keten verliest marktaandeel

Begin dit jaar werd duidelijk dat supermarkten in 2020 een recordomzet draaiden als gevolg van corona, maar dat Aldi wel marktaandeel moest inleveren ten opzichte van de concurrentie. De prijsvechter daalde van 5,9 procent in 2019 naar 5,5 procent vorig jaar. In 2019 verloor de Duitse keten in ook al terrein in Nederland. Dat was toen voor het eerst in jaren.