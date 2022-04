De plantjes van Thies (10) zijn een hit op de Bestse vrijmarkt

BEST - Ze vielen wel op, tijdens Bestse vrijmarkt met Koningsdag: de zelf opgekweekte plantjes van de tienjarige Thies. Ze zijn er zelfs een schot in de roos.

,,Dit is pompoen, dat is paprika en dat zijn pepers.” Enthousiast brengt Thies Bekkers zijn plantjes aan de man. Ze staan netjes gesorteerd in potjes, op een kleedje om de hoek bij het Dorpsplein en de Koetshuistuin. ,,Iets voor u, meneer? Of wilt u er eentje, mevrouw?”

Het idee om de plantjes te verkopen, ontstond vrij spontaan. Vader Jurgen is een zelfverklaard 'sambalfanaat’ en maakt het pittige goedje zelf. ,,En toen dacht ik: van de pitjes die overblijven, kan ik wel plantjes maken”, aldus Thies. ,,Ik ben er best lang mee bezig geweest.”

Geld gaat spaarpotje in en meteen weer uit

Op de markt valt het idee duidelijk in de smaak. Nog voor het middaguur zijn er al twintig over de toonbank gegaan, voor 50 cent tot 1,50 euro per stuk. Het ‘pop-upwinkeltje’ van Thies is dan ook een bijzondere verschijning, tussen de meer ‘traditionele’ kraampjes en kleedjes vol spullen.

Een sfeerbeeld van de traditionele vrijmarkt tijdens Koningsdag in Best.

Dat van de familie Kamp bijvoorbeeld, die voor het eerst op de vrijmarkt staat. ,,Vroeger gingen we vaak naar Eindhoven, op stap. Inmiddels zitten we toch in een andere fase”, zeggen vader Michiel en moeder Inge, terwijl zoon Jop (7) en dochter Pip (6) al weer een nieuwe ‘deal’ sluiten. Eerder verkochten ze al een oud paar rolschaatsen en een stokpaardje, waarmee ze uitgespeeld waren.

‘Goed voor de spaarpot’, zo klinkt het. Al wordt een deel van die inkomsten ook meteen weer uitgegeven. Aan Pokémonkaarten, bijvoorbeeld. En Pip scoort een anderhalve meter grote knuffelbeer. Prijskaartje? Vijftig eurocent. ,,Of ik die weer door zou verkopen? Nee.” Dan, lachend: ,,Of ja, misschien voor 100 euro.”

Cupcakes en versierde fietsen

Verderop probeert jonge vader René van de Pol op dat moment zelfgemaakte cupcakes aan de man te brengen, met een bordje ‘ik zag wel dat je naar me cake’. Een dag eerder stond hij samen met zijn vrouw en kinderen Lexi (3) en Jack (2) urenlang in de keuken om die te maken, maar nu staat hij er even alleen voor.

,,Mijn vrouw ligt helaas ziek op bed en de kinderen zijn nu met de oppas naar het fiets versieren. Niet helemaal hoe we het hadden gepland”, zegt hij met een flauwe grijns. Dan, monter: ,,Maar we maken er het beste van. En ik moet zeggen: het is hier erg gezellig.”

Dat heeft ook te maken met de plek op de vrijmarkt die hij heeft bemachtigd. Halverwege de Hoofdstraat en pal tegenover de grote buitenbar van een van de horecazaken aan die straat. ,,De plaats waar de meeste vrienden en bekenden uiteindelijk neerstrijken”, klinkt het. ,,En het weer werkt ook nog mee. Mooi, toch?”

Thies Bekkers op de vrijmarkt in Best