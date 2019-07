‘De Skoefel’ Ties van Gorp uit Son overleden

Altijd pretoogjes, die donderse vlegel. Alles wat Ties van Gorp (76) deed was doorspekt met humor. Zoals in zijn toespraak bij het veertigjarig bestaan van het hertenkamp in 2012. Als medewerker van de gemeentelijke plantsoenendienst heeft hij die mede opgebouwd. „Er werden twee ezels geboren. We hebben toen een brief gestuurd naar het college van B en W en de gemeenteraad, met de mededeling dat de merrie Annie - een collega bij de plantsoenendienst - heette en de hengst Ties. Verdere uitleg overbodig."

Van Gorp was een harde werker. Hij was eerste beheerder van het Vestzaktheater en daarnaast tot op het laatst actief in het verenigingsleven, onder meer bij harmonie Pro Honore Et Virtute en carnavalsvereniging De Krutjesrapers.

Muziek was zijn leven. Zingen deed hij als mede-oprichter van de Krutjesgatse Liedertafel, een instrument bespelen (bugel en tuba) bij de harmonie, waar hij ruim 55 jaar lid was. Vanwege gezondheidsproblemen moest hij stoppen met blazen, maar hij bleef betrokken. Harmonie-bestuurslid Hans Waals: „Ties was er altijd. Tot het laatste moment was hij bij de repetities en uitvoeringen. Jarenlang was hij ook presentator." De aimabele Sonnenaar kon ook zeer kritisch zijn. Waals: „Ties was het geweten van de harmonie. Hij dacht mee en als iets niet goed klonk dan zei hij dat ook. Hij hield ons scherp. Als bij een optreden het uniform van iemand niet goed zat, of iemand in plaats van zwarte schoenen een paar gympen aanhad, dan zei Ties daar wat van. Altijd met de goede intentie. Gewoon recht voor zijn raap. Dat werd ook gepikt, want hij had een informeel leiderschap over zich."