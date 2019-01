De slotsom stemt treurig in politiek Son en Breugel

AnalyseSON EN BREUGEL - De Sonse politiek is verwikkeld in een soort lokale stammenstrijd. De enige wethouder die daar enigszins boven kon staan, stapte vrijdag op.

Tom van den Nieuwenhuijzen, wethouder namens PvdA/GroenLinks in Son en Breugel, stapte vrijdag op via de koninklijke weg. Geen trap na naar wie dan ook. Geen openlijke frustraties over de politieke situatie. Hij hield zijn beweegredenen dicht bij zichzelf. Híj ziet Son en Breugel niet meer als geschikte plek om zijn ambities te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. En dus is voor Van den Nieuwenhuijzen het moment aangebroken om zijn bakens te verzetten.

Als een bestuurder vanwege zo'n persoonlijke afweging nog geen jaar na de verkiezingen opstapt, volgen doorgaans verontwaardigde reacties. In Son klinkt echter geen kwaad woord: Van den Nieuwenhuijzens vertrek wordt slechts betreurd, door oppositie en coalitie. Een teken dat iedereen wel weet wat de afzwaaiend wethouder in de weg zit. Veel politieke energie gaat op aan moeizame discussies over de centra van Son - met of zonder kerk - en Breugel. Veel tijd gaat verloren aan verbitterde debatten over elkaars manier van communiceren.

De Sonse raad is hopeloos in twee kampen verdeeld. Dorpsvisie en CDA vormen het hart van de huidige coalitie. Zij wonnen de verkiezingen met hun strijd voor behoud van de Sonse kerk. Het oppositiekamp - Dorpsbelang en VVD - ziet met argusogen toe hoe keuzes uit de vorige periode weer ongedaan worden gemaakt. Besturen in overleg met het dorp en een betere communicatie werden dé stokpaardjes van de nieuwe coalitie: daar was het volgens Dorpsvisie en CDA immers misgegaan met de kerk. Tegelijkertijd stapelde met name wethouder John Frenken (Dorpsvisie) zelf communicatiefout op communicatiefout. Hem hangt woensdag een motie van wantrouwen boven het hoofd.

Twee vuren

PvdA/GroenLinks zat als enige in zowel de oude als de nieuwe coalitie; de partij staat dus tussen twee vuren. Het gaf Van den Nieuwenhuijzen als wethouder een sterke positie: hij was de enige die beide kampen nog een beetje kon verbinden. Tegelijkertijd heeft zijn partij ook een levensgroot probleem: Dorpsvisie en CDA hebben samen al een meerderheid. Daarmee schoten ze bijvoorbeeld een plan van PvdA/GroenLinks af om een autoluw centrum na te streven. Ook de discussie over een initiatief van Van de Nieuwenhuijzen voor een vernieuwde rioolbelasting verloopt moeizaam. In beide dossiers kan PvdA/GroenLinks op steun van de hele oppositie rekenen, maar dat is dus niet genoeg.

Van den Nieuwenhuijzen lijkt zijn knopen te hebben geteld. Hij geldt binnen GroenLinks als een veelbelovende, jonge bestuurder. Met provinciale verkiezingen in aantocht en een partij die in de lift zit, zijn er voor hemzelf kansen genoeg op plekken waar hij wél zijn ei kwijt kan. Van den Nieuwenhuijzen is een idealist met carrière-ambities, geen dorpspoliticus die oorlogjes op de vierkante meter uitvecht.