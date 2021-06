De tijd van door gordijntjes heen kletsen is al lang voorbij: vijftig jaar Fysiotherapie Van Gerven in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Vroeger zaten de patiënten door de gordijntjes heen met elkaar te kletsen. Tegenwoordig zou dat vanwege privacy onmogelijk zijn. En er is nog veel meer veranderd in de vijftig jaar dat Fysiotherapie Van Gerven in Son en Breugel bestaat. De jarige schenkt de gemeenschap een bankje.

Hans en Mieke van Gerven begonnen vijftig jaar geleden in de oude bibliotheek, die nu het Vestzaktheater in Son en Breugel is, een fysiotherapiepraktijk. De praktijk is nu gevestigd aan de Vondelstraat. Dat die daar terechtkwam was niet zo’n gekke keuze. De Vondelstraat was toen echt een ‘zorgstraatje’. Er zat een huisarts en een tandarts. Toen de komst van een apotheek niet doorging bood dat mogelijkheden om op die kavel een fysiotherapiepraktijk te bouwen. Zoon Bart heeft de praktijk in 2006 overgenomen en vormt samen met Ronald Swart en Hans Zuidhof het managementteam.

Quote Vanaf 2006 kan iedereen zelf bij de fysiothera­peut aankloppen. Mensen komen nu sneller naar ons toe Bart van Gerven

In vijftig jaar tijd verandert er veel. Swart werkt al 37 jaar als fysiotherapeut waarvan 35 bij Van Gerven: ,,Ik kan me de gordijntjes nog herinneren. Er was totaal geen privacy. Iedereen hoorde van elkaar met welke klachten je bij de fysiotherapeut kwam. Grappig was wel dat soms patiënten door de gordijntjes heen met elkaar zaten te kletsen. Nu hebben we meer privacy. Dat is beter. Dan vertellen patiënten meer en eerlijker over hun klacht en kunnen we daar beter op inspelen.’’

Een goede ontwikkeling vindt Bart van Gerven dat in 2006 de fysiotherapie vrij toegankelijk is geworden: ,,Had je eerst nog een verwijzing nodig van je (huis)arts, vanaf 2006 kan iedereen zelf bij de fysiotherapeut aankloppen. Mensen komen nu sneller naar ons toe.’’

Afscheid en onderhoud

Swart heeft nooit spijt gehad van zijn keuze om fysiotherapeut te worden: ,,Het mooie van ons werk is dat we mensen zien binnenkomen met klachten en dat ze na een x-aantal behandelingen weer afscheid kunnen nemen. Soms gaan klachten niet over en zie je mensen nog geregeld voor onderhoud. Die afwisseling houdt je werk leuk.’’

Afwisseling zat er afgelopen jaar ook in de lichamelijke klachten waarvoor mensen aanklopten bij Van Gerven. De heup- en knie-operaties lagen door corona zo goed als stil, dus weinig revalidatie. Maar des te meer mensen meldden zich met klachten gerelateerd aan het thuiswerken. De werkplek op het werk is wel op goede hoogte afgesteld, maar werken aan de keukentafel kan voor vervelende klachten zorgen.

Quote Het dossier moet mij dienen en ik niet het dossier Hans Zuidhof

Een aantal jaren geleden lag de keuze op tafel of de praktijk een ‘plus-praktijk’ wilde worden. Dan moest je onder andere veel meer doen aan uitgebreidere dossiervorming. Zuidhof: ,,Fysiotherapeuten willen het liefst zo weinig mogelijk achter de computer zitten. We willen de beschikbare tijd bezig zijn met de patiënt. Een goed dossier is nodig. Dat hebben we ook. Maar het dossier moet mij dienen en ik niet het dossier om dan toevallig plus-praktijk te mogen heten.’’

Flinke groei

Stond de grondlegger Van Gerven vijftig jaar geleden in zijn eentje te werken in zijn praktijk, nu zijn er 21 mensen in loondienst. Van Gerven: ,,We hebben een flinke groei doorgemaakt. Ook op de locaties waar we werken. We behandelen ook mensen op de locatie van sportschool SonSport, binnen verzorgingshuis Berkenstaete en De Kleine Heide.’’

Het bankje dat de praktijk van Van Gerven wil schenken aan de gemeenschap staat al klaar en wordt binnenkort geplaatst bij de vijver aan de kant van de Vijverberg.