De vrouw centraal in Son en Breugel

Ze werkt meer dan 15 jaar als verloskundige, maar de laatste jaren kreeg Marjolein Maas steeds vaker een onbevredigend gevoel. ,,Een week na de geboorte, trek ik de deur achter me dicht en dan zeg ik tegen de moeder: succes met alles. En dan hoop je dat alles goed gaat.’’

Maas zit in het opgeknapte gebouw van Viamama, in het pand van de voormalige Rabobank in de Nieuwstraat in Son en Breugel. Midden in de ruimte staat een ronde houten tafel, in de hoek een koffiezetapparaat en er staan groene planten. Ze is een gezondheidscentrum begonnen, speciaal voor de zorg aan vrouwen. In totaal huren 20 zorgprofessionals hier een ruimte. Van diëtist tot psycholoog. En het gaat van babymassage tot zwangerschapsyoga.

,,Denk bijvoorbeeld aan een diëtist die gespecialiseerd is in de moleculen in het lichaam. Of aan onze overgangsverpleegkundigen die vrouwen met een inspiratie-avond vertellen wat je van de overgang kunt verwachten.’

Ze ging nadenken over hoe de zorg aan vrouwen beter kon. Eigenlijk wilde ze veel gemakkelijker kunnen overleggen met andere medici. ,,Een diëtist kan een zwangere vrouw helpen met de juiste voeding tijdens de zwangerschap of een osteopaat kan helpen bij rugpijn.’’ Wat ze zo graag wilde, heeft ze nu gecreëerd met Viamama.

Ze benadrukt dat het geen geboortecentrum wordt. De zorg is voor vrouwen van jong tot oud. Ze wil avonden organiseren voor middelbare scholieren over seksuele voorlichting en voor oudere vrouwen huren twee overgangsverpleegkundigen een ruimte. ,,Van de huisartsen in het dorp hoorde ik dat veel vrouwen van boven de 40 klachten hebben, maar een huisarts heeft vaak maar 10 minuten. Een gesprek met de overgangsverpleegkundigen kan veel meer betekenen. Ze weten heel veel, maar ze zijn niet zichtbaar. Dat hoop ik hier te verbeteren.’’

Dat moet niet alleen gebeuren in een klinische setting, vandaar dat vrouwen hier terecht kunnen voor koffie. ,,Mijn ideaalbeeld is dat een vrouw bij ons wat komt drinken en op het bord ziet: ‘vanavond is er een lezing over kinderen die altijd ‘nee’ zeggen. En dat ze ’s avonds met haar vriendin of man langskomt.’’

Ze vergelijkt het met een sportschool, want naast thema avond over bijvoorbeeld borstvoeding, komen er ook yogalessen. Ook loopbaancoaches zijn welkom ‘’Ik merk dat steeds meer vrouwen worstelen alle ballen in de lucht te houden. Dat heeft te maken met onze maatschappij waar je carrière moet maken, voor de kinderen moet zorgen en waar heel veel informatie op internet is te vinden. Ik wil een centrum maken waar vrouwen zich kunnen ontwikkelen, en ze helpen oplossingen te vinden voor de dingen waar ze mee zitten.’