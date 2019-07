De VVV-gids: Henk en Kees hebben passie voor hun dorp Best

Ze hebben al meerdere boeken uitgebracht. Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar vertellen over hun liefde voor Best. ,,Bij mij is het echt aangeboren, denk ik'', zegt Van den Biggelaar met een lach. ,,Ik ben hier geboren en opgegroeid. Tijdens mijn baantje op mijn zestiende liep ik alle bureaus al af om te vragen hoe het zat: waarom heet dat zo? Hoe is dat ontstaan? Alle vragen die je maar over Best kunt bedenken, stelde ik aan mijn collega's.''