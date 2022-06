Debatteren is iets anders dan hard roepen, leren ze bij Heerbeeck International College in Best

BEST - Zes groepjes leerlingen van het Heerbeeck International College (HIC) uit Best debatteerden met elkaar over ‘Politics’ en ‘Welfare’. Inderdaad, Engelse termen, want er wordt namelijk ook in het Engels gedebatteerd. Burgemeester Ubachs vormde samen met een aantal raadsleden de jury.

De weken voorafgaand aan het debat vonden de eerste debatten al plaats tijdens het vak ‘Global Perspectives’. ,,Dat is de Engelse tegenhanger van het vak maatschappijleer”, legt Niels van den Bogert uit. Hij is hoofd van de vakgroep maatschappijleer. ,,Op het HIC wordt een groot deel van de lessen in het Engels gegeven. Daarom debatteren we dus ook in het Engels.”

Je stem kunnen laten horen

De leerlingen van havo 4 en vwo 4 hebben elk hun drie best debatterende groepjes gekozen voor het einddebat. Maar waarom moeten ze eigenlijk leren debatteren? ,,Het gaat over het ontwikkelen van de eigen identiteit, hoe je op een goede manier je stem kunt laten horen. En daarnaast is het de kunst om on the spot met goede tegenargumenten te komen”, aldus Van den Bogert. In het begin hebben leerlingen volgens hem sterk de neiging om hard te gaan roepen en om een mening te verkondigen zonder dat ze die feitelijk onderbouwen. En dat is nou juist niét de bedoeling.

Tijdens het debat werden per onderwerp drie rondes gehouden waarin één groep een statement maakte waar de anderen op konden reageren. De kunst was om enerzijds opmerkingen te kunnen pareren en anderzijds te proberen de ‘tegenstander’ te slim af te zijn. Uiteraard zonder dat er door elkaar heen werd geschreeuwd.

Quote Om een kostenbe­spa­ring in de zorg te realiseren werd er bijvoor­beeld geopperd om sigaretten, alcohol en softdrugs heel duur te maken

Ubachs leidde het geheel in goede banen. Er werd flink gediscussieerd want de stellingen waren prikkelend. Om een kostenbesparing in de zorg te realiseren werd er bijvoorbeeld geopperd om sigaretten, alcohol en softdrugs heel duur te maken en ouderen voortaan door commerciële organisaties te laten opvangen. Voor wat betreft de politiek werd voorgesteld meer ‘hangplekken’ voor jongeren te maken en leraren op school te laten trainen door een psychiater.

Scherpste leerlingen winnen

De jury oordeelde welke groepen het beste debatteerden. De keus viel uiteindelijk op de groepen die het scherpst waren, hun argumenten goed konden verwoorden en niet van hun oorspronkelijke stelling afweken. Van den Bogert was blij met het resultaat. ,,Ze waren goed voorbereid en werken met een externe jury heeft ook goed uitgepakt.”